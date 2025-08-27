به مناسبت هفته دولت، ۶۰۰ لوازم ضروری زندگی به خانواده‌های مددجو کمیته امداد امام خمینی خوزستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: کمک برای تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان یکی از برنامه‌های این نهاد است و به مناسبت‌های مختلف، تعدادی لوازم خانگی و بسته‌های معیشتی به نیازمندان و مددجویان مناطق محروم اهدا می‌شود.

جمال شیبه با گرامیداشت هفته دولت و تاکید بر توجه به نیازمندی‌های خانواده‌های تحت حمایت، ادامه داد: امدادگران با نیازسنجی اقلام مورد احتیاج خانوار‌های تحت حمایت، نسبت به تهیه و تامین کالا‌های ضروری با مشارکت خیران اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: در این مرحله ۶۰۰ لوازم ضروری زندگی و کالای اساسی خانگی و ۳۵۰ دستگاه ویلچر ویژه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال با اولویت مناطق محروم توزیع گردید.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار قلم لوازم ضروری زندگی به مددجویان اهدا شده، اظهار داشت: امیدواریم با مشارکت بیش از پیش خیران و نیک اندیشان بتوانیم تأمین و از دغدغه این خانواده‌های تحت حمایت کاهش دهیم.

شیبه ضمن قدردانی از نیکوکاران در جهت کمک به مددجویان زیر پوشش این نهاد گفت: خیران می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر امداد یا مراکز نیکوکاری با مشارکت ارزشمند خود در تهیه و توزیع اقلام ضروری زندگی، یاری رسان محرومین و نیازمندان باشند.