معاون تولید برق شرکت آب و برق کیش از پیشرفت هفتاد درصدی نصب توربین ۳۸ و نیم مگاواتی تولید برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل شرکت آب و برق کیش، گفت: برای این واحد نیروگاهی پنج میلیون دلار معادل ششصد میلیارد تومان هزینه شده است و با بهره برداری از آن ده درصد به ظرفیت تولید برق کیش اضافه خواهد شد.
مهدی توسل، گفت: توربین تا پایان پائیز امسال وارد مدار تولید میشود و تولید برق از ۱۸۵ مگاوات به بیش از ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.
نیروگاه آب و برق کیش ۴۸ هزار مشترک برق دارد.