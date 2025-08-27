معاون تولید برق شرکت آب و برق کیش از پیشرفت هفتاد درصدی نصب توربین ۳۸ و نیم مگاواتی تولید برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل شرکت آب و برق کیش، گفت: برای این واحد نیروگاهی پنج میلیون دلار معادل ششصد میلیارد تومان هزینه شده است و با بهره برداری از آن ده درصد به ظرفیت تولید برق کیش اضافه خواهد شد.

مهدی توسل، گفت: توربین تا پایان پائیز امسال وارد مدار تولید می‌شود و تولید برق از ۱۸۵ مگاوات به بیش از ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.

نیروگاه آب و برق کیش ۴۸ هزار مشترک برق دارد.