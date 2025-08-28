به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهزیستی استان افزود:در حوزه شهری نیز این طرح توانسته است ۳۰ درصد پوشش خدمات داشته باشد.

محمدی افزود: توسعه خدمات CBR در مناطق شهری به عنوان سیاست امسال بهزیستی استان در این حوزه اعلام شده است.

وی گفت: ارائه خدمات توانبخشی، کاهش فقر، برابری فرصت‌ها و فراگیرسازی اجتماعی

برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت از اهداف برنامه است.

وی گفت: ۲۶ هزار و ۱۳۹ توانخواه استان تحت پوشش خدمات این برنامه هستند که ۲۰ هزار و ۸۸۳ نفر از خدمات CBR روستایی با پوشش ۱۰۰ درصدی بهره مندند.

مدیر کل بهزیستی استان گفت:در اجرای مرحله نخست طرح، مناطق کم برخوردار یعنی حاشیه شهر‌ها و مناطقی با دسترسی محدود به خدمات بهزیستی از طریق مراکز مثبت زندگی وارد عمل خواهند شد.

وی گفت:در طرح توسعه مناطق شهری، سهمیه استان ۹۰۰ نفر با ایجاد چهار پایگاه در سه شهرستان در نظر گرفته شده است که از این تعداد، دو پایگاه در شهرستان کیار، یک پایگاه شهرستان لردگان و یک پایگاه برای شهرستان شهرکرد فعالیت خواهند داشت.