به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار گفت: هیئات مذهبی ستون‌های محکم فرهنگ دینی و اجتماعی هستند و می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی به تحقق آرمان‌های دولت وفاق و تحقق شعار سال کمک کنند.

جعفر مردانی در همایش میان‌داران هیئات استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای دولت و خدمت و با اشاره به اینکه این جمع از شهرستان‌های ۱۲ گانه شکل گرفته است، افزود: خادمان هیئات چه در محرم و صفر و سوگواری سیدالشهدا (ع) و چه در مناسبت‌ها، برهه‌ها و بحران‌های مختلف همچون سیل و زلزله یا کرونا همواره در میدان بوده و نقش‌آفرینی می‌کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش خدمات و دستاورد‌های دولت برای مردم است، افزود: این هفته همچنین فرصت شنیدن دغدغه‌ها و مطالب مردم استان است تا به فضل الهی با تعامل و هم‌افزایی همه بخش‌ها بتوان گام‌های بلندتری در مسیر توسعه برداشت.

مردانی با تأکید بر اینکه خادمان و فعالان هیئات مذهبی استان امسال تلاش‌های بی‌وقفه در برپایی محافل و مجالس محرم و صفر و اربعین حسینی (ع) داشتند، افزود: جا دارد به عنوان خدمتگزار مردم، مراتب قدردانی خودم را اعلام کنم.