گزارشهای منتشر شده در انگلیس نشان میدهد سال گذشته میلادی، بیش از چهارصد نفر از نظامیان انگلیسی، با شیوههای مختلف خودزنی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس گزارش "مرکز پژوهش سلامت نظامی دانشگاه کینگز کالج " (King's Centre for Military Health Research) در انگلیس شمار خودزنی نظامیان انگلیسی در سالیان اخیر را هشدار دهنده دانست و بر ضرورت برطرف کردن علتهای آن تاکید کرد.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۳۳ مورد خودزنی شامل (۳۲۵ نفر در نیروی زمینی ارتش، ۷۱ نفر در نیروی دریایی و ۴۶ نفر در نیروی هوایی) در نیروهای مسلح انگلیس به ثبت رسیده است. به گزارش رسانههای انگلیس، خودزنی نظامیان انگلیسی، فقط به اعزام به مناطق جنگی مربوط نیست و عواملی همچون مشکلات روانی و اجتماعی دوران کودکی یا آسیب پذیریهای پیش از ورود به ارتش نیز در خودزنی نظامیان این کشور موثر بوده است.
براساس این گزارش ها، پس از ترک ارتش انگلیس نیز نظامیان سابق، به خودزنی و خودکشی میپردازند و میزان این آسیبها به خود، افزایش هم مییابد. در این گزارش آمده، در حالی که ۴.۲ درصد از نظامیان انگلیسی به خودزنی و خودکشی اقدام میکنند، این میزان پس از ترک ارتش این کشور به ۱۰.۵ درصد میرسد. مرکز ملی آمار انگلیس هم اعلام کرد میزان خودکشی نظامیان ۲۵ تا ۴۴ ساله انگلیسی، در مقایسه با افراد همسن غیرنظامی خودشان، بیشتر است.