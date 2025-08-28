به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ فرایند واگذاری سایپا از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و ۲۵ فروردین امسال فراخوان عمومی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام بلوکی سایپا منتشر شد، سایپا ۲۷ اردیبهشت اسامی مشتریان خود را به وزارت اقتصاد اعلام کرد و حالا قرار است بعد از تایید اهلیت مشتریان و مشخص شدن قیمت پایه، این سهام به صورت مزایده در بورس عرضه شود.

گزارش از رضا صفاری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما