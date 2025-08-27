براساس آمار رسمی اعلام شده، در تیراندازی در مدرسه کاتولیک ایالت مینیاپولیس، دو کودک دانش آموز کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، پلیس اعلام کرد که یک کودک ۸ ساله و یک کودک ۱۰ ساله در نتیجه این تیراندازی در ایالت مینیاپولیس کشته شدند. براین اساس، علاوه بر آنان، چهارده کودک و سه بزرگسال زخمی شده‌اند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

فرد مسلح در حین برگزاری مراسمی مذهبی در داخل کلیسا با حضور دانش آموزان، اقدام به تیراندازی از پنجره‌های کلیسا به داخل آن کرده است. مدرسه‌ای که در آن این تیراندازی صورت گرفته است متعلق به کلیسا و چسبیده به آن بوده است. بنا به اعلام پلیس، فرد ضارب بر اثر جراحت ناشی از خودکشی جان خود را از دست داده است.

فرماندار ایالت مینیاپولیس این حادثه را وحشتناک توصیف کرد. در تیراندازی متقابل پلیس فرد تیرانداز کشته شده است. محل وقوع این تیراندازی یک مدرسه متعلق به کلیسای کاتولیک مینیاپولیس و در کنار آن بوده است. بعد از انتشار خبر این تیراندازی، والدین دانش آموزان به محل تیراندازی هجوم آوردند.

ترامپ هم ساعتی بعد از این حادثه در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: کاخ سفید به نظارت بر این وضعیت وحشتناک ادامه خواهد داد. او افزوده است: اف‌بی‌آی در محل حضور دارد و به پیشرفت کار کمک می‌کند. این تیراندازی پس از دستکم ۳ تیراندازی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته در همین ایالت رخ داده است. بعد از ظهر سه‌شنبه سه تیراندازی دیگر در این شهر رخ داد که در مجموع سه کشته و هفت زخمی برجای گذاشته است.