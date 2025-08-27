به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورک‌تایمز و رویترز، سه شهروند آمریکایی که با دولت سابق آمریکا و رئیس‌جمهور پیشین این کشور ارتباط نزدیکی دارند، متهم به اجرای «عملیات نفوذ پنهان» در گرینلند شده‌اند. نیویورک‌تایمز افزود که این افراد با سفرهای متعدد به گرینلند اطلاعات جمع‌آوری و ارتباطاتی با مقامات محلی برقرار کرده‌اند.

رویترز هم در این باره نوشت: هدف از این اقدامات، تشویق مخالفت با حاکمیت دانمارک و ترویج جدایی گرینلند و پیوستن آن به آمریکا بوده است. همچنین گزارش شد که وزارت خارجه دانمارک، سفیر آمریکا در کپنهاگ را احضار کرده و هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر امور داخلی گرینلند را «کاملاً غیرقابل قبول» دانسته است.

نیویورک‌تایمز نیز تأکید کرد که گرینلند، قلمرویی نیمه‌مستقل تحت حاکمیت دانمارک و غنی از منابع معدنی است که از اهمیت راهبردی بالایی در منطقه قطب شمال برخوردار است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا پیش‌تر تمایل خود را برای تصاحب این قلمرو اعلام کرده بود که با مخالفت قاطع کپنهاگ و نواک پایتخت گرینلند، مواجه شده است.

این رسانه ها در پایان یادآور شدند که مقامات دانمارک برای مقابله با تلاش‌های نفوذ آمریکا، روابط خود با گرینلند را تقویت کرده و از حمایت متحدان اروپایی بهره می‌گیرند. علاوه بر این، سرویس امنیت ملی و اطلاعات دانمارک (PET) هشدار داده است که گرینلند همچنان هدف عملیات نفوذی است که می‌تواند اختلافات یا دیدگاه‌های خاصی درباره دانمارک و آمریکا را تقویت کند.