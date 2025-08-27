به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ والیبال کانون‌های زیر ۱۸ سال دختر از جمله رویداد‌های فشرده شهریورماه فدراسیون است که از روز دوشنبه سوم شهریور با حضور ۲۳ تیم در زنجان آغاز شده است.

گروه بندی دومین دوره مسابقات والیبال لیگ آکادمی‌های زیر ۱۸ سال دختر ایران به قرار زیر است:

گروه A: هیوا زنجان، خانه والیبال بابلسر، لاله البرز، گل گهر سیرجان کرمان، مهد آب کرمان و منافی تبریز

گروه B: میانه تبریز، ماوان البرز، بابازاده گیلان، المپیک کرمانشاه، ترمه البرز و سایپا کوهستان یاسوج

گروه C: تلنت خراسان رضوی، کهکشان بابل مازندران، آزادگان ساری مازندران، تارا آباده فارس و شهیدان صاعدی همدان

گروه D: مدرن پیشرفته خراسان رضوی، پرواز ابهر زنجان، صدرای کردستان، حفار هرمزگان، سام تهران و قهرمانان مرکزی

در دومین روز لیگ کانون‌های زیر ۱۸ سال دختر ۱۱ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

مدرن پیشرفته ۳ – سام یک

قهرمانان صفر – حفار ۳

پرواز صفر – صدرا ۳

خانه والیبال صفر – لاله ۳

منافی تبریز ۳ – گل گهر سیرجان ۲

هیوا یک – مهد آب ۳

ماوان البرز ۳ ـ بابازاده صفر

سایپا صفر ـ المپیک ۳

میانه ۲ – ترمه ۳

شهید صاعدی صفر – آزادگان ساری ۳

تلنت یک – کهکشان ۳