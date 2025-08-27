سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دقایقی پیش از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید باکری و با استقبال مسئولان آذربایجان غربی وارد ارومیه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این سفر که همزمان با هفته دولت و با همراهی جمعی از معاونان وزارتخانه انجام می‌شود، دو روز به طول خواهد انجامید و وزیر ارتباطات به عنوان نماینده عالی دولت در استان، برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارد.

بر اساس اعلام رسمی، در جریان این سفر ۲۲۹ پروژه در حوزه‌های ارتباطی و زیرساختی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد شد. افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، بهره‌برداری از ۱۸۱ پروژه حوزه ICT با اعتباری بالغ بر ۱۴۵۹۸ میلیارد ریال و افتتاح ۴۸ پروژه زیرساختی به ارزش ۵۷۵۰ میلیارد ریال از جمله برنامه‌های اصلی این سفر است. طرح توسعه پتروشیمی ارومیه نیز در شمار پروژه‌های شاخص قرار دارد.

علاوه بر این، تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال آذربایجان غربی، انعقاد چهار تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی مرکز داده در منطقه آزاد ماکو، راه‌اندازی شعبه پارک فاوا در مجتمع ICT استان، نشست با شرکت‌های دانش‌بنیان، بازدید و افتتاح فضای کار اشتراکی پردیس دانشگاه ارومیه، دیدار با آیت‌الله قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، حضور در گلزار شهدا و شرکت در نشست مجمع نمایندگان استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات عنوان شده است.

این سفر با هدف تقویت ارتباط دولت با مردم، حمایت از زیست‌بوم نوآوری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در آذربایجان غربی انجام می‌شود.