بازداشت بانوی ایرانی در حمایت از مردم مظلوم غزه در مهد آزادی بیان
مهدیه اسفندیاری مترجم و استاد دانشگاه به جرم حمایت از مظلومیت کودکان غزه در بند اسارت، فرانسه یکی از مدعیان حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مهدیه اسفندیاری مترجم و استاد دانشگاه که هشت سال است در فرانسه ساکن است در دهم اسفند سال گذشته به جرم حمایت از مظلومیت کودکان غزه در فضای مجازی توسط پلیس فرانسه بازداشت شد.
مهدیه اسفندیاری جزء آخرین نمونه از بازداشت شدگانی است که به خاطر حمایت از فلسطین دستگیر شده است.
این نخستین باری نیست که در مهد آزادی بیان و حقوق بشر افراد را به جرم اظهارنظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیمصهیونیستی تحت فشار قرار میدهند و بازداشت و محاکمه میکنند. چند سال پیش بود که به جرم اظهارنظر کارشناسیاش در خصوص زیر سؤال بردن هولوکاست آن هم بر اساس مدارک و شواهد متعددی که در اختیار داشت، محکوم کردند. حالا هم از اسفند ماه سال گذشته مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه به دلیل حمایت از فلسطین پس از مدتی ناپدید شدن اعلام شد از سوی دولت این کشور بازداشت شده است.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی که از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته است، در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) ناپدید شد. خانواده اسفندیاری پس از بیخبری طولانی از وی، موضوع را به مقامهای ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانشآموخته دانشگاه لیون است.