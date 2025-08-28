مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی که از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته است، در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) ناپدید شد. خانواده اسفندیاری پس از بی‌خبری طولانی از وی، موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون است.