نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز چهارشنبه از آن چه سیاست زور و تهدید آمریکا خواند، انتقاد و این کشور را به نقض پیمان تلاتلولکو با اعزام یک زیردریایی هستهای به کارائیب متهم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، دو منبع مطلع اعلام کردند روز دوشنبه آمریکا در چارچوب تلاشهای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای پرداختن به “تهدیدهای باندهای مواد مخدر آمریکای لاتین”، کشتیهای بیشتری به جنوب کارائیب اعزام کرد.
این منابع، که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند یو اس اس لیک ایری USS Lake Erie، یک رزم ناو مجهز به موشکهای هدایت شونده، و یو اس اس نیوپورت نیوز USS Newport News، یک زیردریایی تهاجم سریع هستهای، تا اوایل هفته آینده وارد منطقه خواهند شد.
ترامپ برخورد با باندهای مواد مخدر را به یکی از اهداف مهم دولت خود تبدیل کرده، که این بخشی از تلاشهای گستردهتر برای محدود کردن مهاجرت و تامین امنیت مرز جنوبی آمریکا است.
مادورو اعلام کرد: “ونزوئلا کشوری است که در جهان مورد ستایش، در جهان مورد عشق قرار میگیرد، نه فقط از سوی دولتهایی که به ما همبستگی چشمگیری نشان میدهند، به ویژه هم اکنون پس از آن که ونزوئلا با یک زیردریایی هستهای تهدید شده است. پیمان تلاتلولکو نقض شده است، که حرکت، استفاده و ساخت تسلیحات هستهای را در سراسر منطقه آمریکای لاتین و کارائیب منع میکند. ونزوئلا در حال دریافت همبستگی جهانی خیره کنندهای است، زیرا هیچ کشوری در آمریکای لاتین و کارائیب هرگز با یک زیردریایی هستهای تهدید نشده بود”.
مادورو افزود: “دیپلماسی ما دیپلماسی زور و تهدید نیست، زیرا جهان نمیتواند مجددا جهان ۱۰۰ سال پیش باشد. دیپلماسی زور و تهدید: من توپهای خیلی زیادی، کشتیهای خیلی زیادی، دارم و آنها را در مقابل شما قرار میدهم و شما تسلیم میشوید یا آن چه را من میخواهم، انجام میدهید. نه، این پایان یافته است، این پایان یافته است. دیپلماسی ما دیپلماسی عزت، دیپلماسی بولیواری صلح است. دیپلماسی ما از بولیوار، از چاوز میآید. این یک دیپلماسی سطح بالا، منزه و مورد ستایش است