به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری پسکوف در جریان یک نشست خبری با رد گمانه‌زنی‌ها در مورد موافقت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین، گفت: روسیه نسبت به بحث اعزام نیرو‌های نظامی اروپایی به عنوان نیرو‌های حافظ صلح به اوکراین دیدگاهی منفی دارد.

سخنگوی کرملین همچنین تصریح کرد که گسترش ناتو در اروپای شرقی در طول ۲۵ سال گذشته یکی از دلایل اصلی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بوده است.

به نوشته پولیتیکو، این اظهارات در تضاد با گفته‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد.

ترامپ در ماه فوریه در جریان دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن اعلام کرده بود که شخصاً از ولادیمیر پوتین درباره این موضوع سؤال کرده و رئیس جمهور روسیه در پاسخ اعلام کرده است که هیچ مشکلی با آن ندارد.