کره جنوبی لایحهای را برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس این کشور تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رویترز در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری نوشت، کره جنوبی لایحهای را برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و سایر دستگاههای هوشمند در کلاسهای درس در سراسر کشور تصویب کرد.
این اقدام به دلیل نگرانیهای فزاینده در مورد تأثیرات استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی بر روی جوانان صورت گرفته است. این ممنوعیت با هدف تمرکز بیشتر دانشآموزان بر روی تحصیل و کاهش وابستگی آنها به دستگاههای هوشمند اجرا میشود.