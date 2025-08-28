معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه اعلام کرد: برای طرف‌های اروپایی تبیین کردیم که آنها از لحاظ حقوقی در شرایطی نیستند که بخواهند اسنپ‌بک انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب آبادی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر بیان کرد: ما در روز گذشته گفت‌و‌گو‌های طولانی را با سه کشور اروپایی و همچنین نماینده اتحادیه اروپا داشتیم.

وی تاکید کرد: مشخصا تمرکز ما بر موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود. در مورد رویکرد اروپایی‌ها نسبت به قطعنامه مباحث را به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: برای اروپایی‌ها از منظر حقوقی خیلی شفاف تبیین کردیم که آنها از لحاظ حقوقی در موقعیتی نیستند که بخواهند اسنپ بک را فعال کنند. هیچ مبنای حقوقی برای اقدام آنها وجود ندارد و ما این مبانی را برای آنها تشریح کردیم.

غریب آبادی ادامه داد: البته آنها دیدگاه متفاوتی را دارند، اما واقع موضوع این است که از لحاظ حقوقی اروپایی‌ها ۷ سال است که برجام را اجرا نمی‌کنند. هرچند که آنها با کمال گستاخی می‌گویند که آن را اجرا می‌کنیم.

او افزود که اما، از آنها خواسته شد که اگر در حال اجرای برجام هستند بگویند که چه کردند چرا که طبق داده‌های ایران نه تنها اروپا برجام را در طی ۷ سال گذشته اجرا نکرده بلکه تحریم‌هایی را هم علیه ایران از جمله در حوزه کشتیرانی اعمال کرده است.