وزیر بهداشت: نرخ جایگزین در جمعیت دو ممیز یک دهم است و نرخ مطلوب هم پیش بینی دو و نیم است در حالیکه از این شاخص عقب تریم.

لازمه افزایش جمعیت: برنامه ریزی، رویکرد علمی و عزم ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای سفر به خراسان شمالي، در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و آیین افتتاح طرح های هفته دولت در بجنورد شرکت کرد.

وی اولویت خود را نیروی انسانی اعمّ از اساتید درجه یک و کارآمد ، تا دانشجویان دانشگاه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با ارتقای شاخص ها، بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

ظفرقندی با اشاره به کمبود متخصص در خراسان شمالی در برخی بخش ها گفت: در کل کشور هم در برخی حوزه ها کمبود هست که باید با جابجایی یا پرداخت بیشتر و انعطاف پذیری، نیروهای کمبود را جبران کنیم.

وی افزود: یکی از بحث های مهم کشور، ضرورت افزايش جمعیت است که تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هست . نرخ جایگزین در جمعیت دو ممیز یک دهم است و نرخ مطلوب هم پیش بینی دو و نیم است در حالیکه الان آمار برخی استانها ۱.۵۷ و از این دو میزان، عقب است. بنابراين حل این مسئله، نیاز به برنامه ریزی، رویکرد علمی و عزم ملی دارد.

وزیر بهداشت، با بیان این‌که در سفر رئیس‌جمهور به خراسان شمالی، ۶۰۰ میلیارد تومان برای تامین طرح‌های حوزه بهداشت و درمان این استان پیش بینی شده گفت: باید به توازن امکانات برسیم. برای این کار باید کمک کنیم که سه مرکز به مراکز منتخب شبانه روزی اضافه شوند.

همچنین دستگاه رادیو تراپی کمک میکنیم یعنی راه افتادن درمان کامل سرطان در استان لازم است که زودتر راه اندازی شود و مرکز استان، باید این را داشته باشد.

ظفرقندی گفت: بیماری های پیشرفته در مراکز استان نیازی به مراجعه به استان های دیگر یا تهران نباید داشته باشد.