به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجایی اظهار داشت: برای جبران کمبود آب آشامیدنی، در استانی که نزدیک به ۹۰ درصد منابع آب آشامیدنی در دیگر استان‌ها قرار دارد، ساخت آب شیرین کن‌ها راه حلی برای تامین آب است.

وی گفت: هم اکنون بین ۱۰۲ تا ۱۰۳ هزار متر مکعب آب دریا شیرین سازی می‌شود.

رجایی افزود: ۱۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کن نیز در دست ساخت است که به مرور زمان در یک برنامه زمان بندی ۳ ساله وارد مدار بهره برداری می‌شوند.

وی بیان کرد: باید در بخش توزیع و مصرف تدبیر شود که در همین خصوص برنامه‌ای با شرکت آب و فاضلاب برای کاهش هدر رفت به ویژه در بوشهر، جم و بخشی از شهرستان دشتستان دنبال می‌کنیم.

رجایی اظهار داشت: شبکه‌های روستایی در کل استان فرسوده هستند و هدف گذاری ما کاهش هدر رفت آب با افزایش منابع تامین است.