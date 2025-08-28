به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به برگزاری جشنواره ملی عناب در شهریور ماه امسال در بیرجند گفت: ایجاد بورس عناب نیز در دستور کار است تا این محصول استراتژیک به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان و کشور برسد.

اسفندیاری، با تأکید بر اهمیت جایگاه عناب در اقتصاد کشاورزی استان افزود: خراسان جنوبی قطب تولید عناب کشور است و برگزاری جشنواره ملی عناب در شهریورماه امسال در بیرجند فرصتی برای معرفی این محصول به سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی خواهد بود.

وی با تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی عناب گفت: هدف ما حرکت به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای عناب است و از این رو، جشنواره امسال بستری برای معرفی طرح‌های نوآورانه، فرآورده‌های متنوع و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

اسفندیاری، با بیان اینکه از تمامی پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه صنایع تبدیلی دعوت کرده‌ایم در این جشنواره حضور داشته باشند، افزود: ایجاد بورس عناب نیز در دستور کار است تا این محصول استراتژیک به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان و کشور برسد.