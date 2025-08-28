به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیربهزیستی شهرستان بوشهر در نمایشگاه آثار توان یابان بهزیستی که همزمان با هفته دولت آغاز به کار کرده است گفت: این نمایشگاه با مشارکت بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن معلولین استان برگزار شده است.

سمیه بهشتی پور افزود: حمایت از توان یابان با عرضه و فروش محصولاتشان از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی گفت: این نمایشگاه شامل آثار نقاشی، مروارید بافی، کارباصدف ۲۳ توان یاب بهزیستی است که از ۴ شهریور آغاز به کار کرده و تا ۱۳ شهریور ادامه دارد.

معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان هم گفت: در استان بوشهر ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر از افراد توان یاب تحت حمایت بهزیستی هستند که خدماتی، چون مستمری، حق پرستاری، هزینه رفت و آمدو هزینه دانشجویی دریافت می‌کنند.

محمدکرمی یکی از فعالیت‌های شاخص را فعالیت‌های فرهنگی هنری و کلاس‌های هنردرمانی و برگزاری نمایشگاه آثار این هنرمندان عنوان کرد و افزود: ۱۰ پایگاه هنردرمانی در استان بوشهر وجود دارد و ۸۰۰ نفر را به صورت مستقیم تحت حمایت داریم که فعالیت‌های هنری به آنها ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: ۲۰۰ نفر دیگر راهم زیر پوشش داریم که باوجود اینکه ظرفیت ۸۰۰ نفر بوده آن را به هزار نفر رسانده‌ایم و به دنبال توسعه این پایگاه‌ها در نقاط فاقد پایگاه هستیم.