وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: اسطوره‌هایکی از ابعاد غنای فرهنگ و تمدن ایرانی است و ملتی که اسطوره داشته باشد، ملت دارای رویا نیز امید و آینده دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید عباس صالحی‌ شامگاه چهارشنبه در آیین رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر در بلوار جمهوری اسلامی شهر کرمان افزود: ایران عزیز ما سرشار از اسطوره‌های به یاد ماندنی است وتک تک این اسطوره‌ها علامت و راهنما برای رفتن و چگونه رفتن هستند که یکی از آنها آرش است.

وی افزود: غنای فرهنگ و تمدن ایرانی در زاویه‌ها و ابعاد بسیار متنوعی است؛ یکی از ابعاد این ثروت سرشار ایران، ثروت اسطوره‌هاست و ملت‌های بی تاریخ یا کم تاریخ و ملت‌هایی که امتداد تاریخی کهن ندارند یکی از چیزهایی که کم دارند، اسطوره‌هاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز خوشحالی و تبریک به مردم کرمان و قدردانی از استاندار، شهردار و تمامی کسانی که اسطوره‌ها را محدود به قهرمانان معاصر نمی‌کنند اظهار داشت: اگر بخواهیم قهرمانان معاصر همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را بشناسیم، باید بدانیم که آنان نیز ریشه در این خاک دارند و به اسطوره‌های کهن همچون آرش متصل هستند.

وی با بیان اینکه آرش کمانگیر نمادی از میهن دوستی، آزادگی، فداکاری، شجاعت و بسیاری چیزهای دیگر است گفت: کسی که می‌تواند چله کمان، تیر و خودش را به وحدت برساند و همه را در پای ایران بریزد، این یک اسطوره ماندگار برای ما ایرانیان تا ابد و دهر تاریخ است.

تندیس آرش کمانگیر از قهرمانان اسطوره‌ای ایران به همت شهرداری کرمان ساخته و در بلوار جمهوری اسلامی نصب شده وطراحی، ساخت و نصب مجسمه آرش کمانگیر به ارتفاع هفت متر و ۲۰ سانتیمتر توسط محمد حسین ماموریان از مجسمه سازان جوان کشور طی یک سال انجام شده است.

آرَش کمانگیر یا آرش شیواتیر بزرگ‌ترین تیرانداز در اسطوره‌های ایرانی است که پس از پایان جنگ ایران و توران، به‌ عنوان کمان‌دار ایرانی برای تعیین مرز ایران و توران برگزیده شد و از بالای کوه «اَیریوخْشَئوثه»، تیری را به‌سوی کوه «خْوَنْوَنْت» پرتاب کرد و با پرتاب تیر او در زمان منوچهر، مرز ایران و توران تعیین شد.