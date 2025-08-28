سفر معاون رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بهره برداری از طرح های هفته دولت به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مناسبت هفته دولت صبح امروز وارد یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد شد و مورد استقبال استاندار و جمعی از مدیران کل ارشد استانی قرار گرفت.
افتتاح پروژههای هفته دولت، بررسی مسائل و چالشهای محیطزیستی استان، بازدید و افتتاح برخی از پروژهای کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان باشت و نیز بررسی وضعیت زیست محیطی استان از جمله برنامههای وی در سفر به کهگیلویه و بویراحمد است.
همچنین دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، افتتاح تصفیه خانه و سیستم پایش آنلاین کارخانه سیمان مارگون، بهره برداری از پد بالگرد ویژه هلیبرن نیرو و تجهیزات در ارتفاعات منطقه حفاظت شده دیل، حدفاصل دو شهرستان گچساران و باشت، دیدار با نمایندگان تشکلهای زیست محیطی و کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان است.