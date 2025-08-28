به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری خبرگزاری فرانسه ویدیویی را درباره جمع آوری زباله از اورست با استفاده از پهپاد‌ها منتشر کرد. راج بیکرام ماهارجان، مدیرعامل شرکت نپالی Airlift Technology، که این ابتکار را آغاز کرد (مرد، ۳۳ ساله، باصدا، به زبان نپالی) «هر سال در کوهستان، مقادیر زیادی زباله انباشته می‌شود، اما پائین آوردن این زباله‌ها غیرممکن است.

پیش از این، بالگرد‌ها و نیروی انسانی تنها گزینه‌ها بودند و هیچ راه حل واسطه‌ای نبود؛ بنابراین ما با استفاده از این پهپاد‌ها راه حلی را پیدا کردیم. پهپاد‌ها قادر به حمل بار‌های سنگین هستند و می‌توانند زباله‌ها را از کمپ ۱ به کمپ اصلی منتقل کنند».

راج بیکرام ماهارجان، مدیرعامل شرکت نپالی Airlift Technology، که این ابتکار را آغاز کرد (مرد، ۳۳ ساله، باصدا، به زبان نپالی) «ما با هدف پاکسازی زباله‌ها از کوه بالا رفتیم، رسیدن به بالای کوه سبب آسودگی خاطر شِرپا Sherpas (بومیان نپال) بود. ما همچنین سعی کردیم از راه هوایی، سیلندر‌های اکسیژن را برای مواقع اضطراری منتقل کنیم و این یک موفقیت بود».

راج بیکرام ماهارجان، مدیرعامل شرکت نپالی Airlift Technology، که این ابتکار را آغاز کرد (مرد، ۳۳ ساله، باصدا، به زبان نپالی) «پهپاد‌ها نه تنها در جنگ مفید هستند، بلکه می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند و از محیط زیست محافظت کنند؛ بنابراین ما باید فن آوری پهپاد‌ها را به عنوان یک آینده در نظر بگیریم. این فن آوری در زمینه آب و هوا و کمک‌های بشردوستانه مسیر را تغییر می‌دهد».

نیما رینجی شرپا، جوانترین کوهنورد نپالی و دارنده رکورد جهانی (مرد، ۱۹ ساله، باصدا، به زبان انگلیسی) «اعضای گروه سازماندهی (زباله ها) خیلی خوشحال هستند، چون در حال حاضر مجبور نیستند برای راه باز کردن (به منظور پائین آوردن زباله ها)، نردبان، کپسول اکسیژن و طناب حمل کنند. آنها می‌توانند فقط خودشان به آنجا بروند. می‌دانید، پهپاد، نردبان، اکسیژن یا طناب را برای آنها حمل خواهد کرد. آنها خیلی خوشحال هستند، چون همان طور که قبلاً به شما گفتم، این کار صرفه‌جویی زیادی در زمان و انرژی است»