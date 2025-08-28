پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید سرزده از خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، ضمن انتقاد از عملکرد کند و ناکافی معاونت دانشجویی این دانشگاه، خواستار رسیدگی فوری مسئولان دانشگاه برای برطرف کردن کاستیهای این خوابگاه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسین سیمایی در بازدید سرزده از خوابگاه دخترانه قائم مقام دانشگاه شهیدبهشتی، با بررسی میدانی وضعیت این خوابگاه، نسبت به برخی معضلات رفاهی از جمله کمبود آب و محدودیتهای ایجادشده در فضای باز خوابگاه واکنش نشان داد.
وزیر علوم ضمن گفتوگو با دانشجویان و استماع مشکلات آنها، افزود: دانشجویان نباید دغدغهای جز تحقیق و تحصیل داشته باشند و این خوابگاه بهدلیل تعلل مدیریت دانشجویی، در یکی از حساسترین بازههای زمانی یعنی ایام امتحانات پایان ترم، به مدت چندروز با مشکل جدی کمبود آب مواجه بوده که این موضوع باید با اقدام فوری مسئولان ذیربط در کمترین زمان ممکن برطرف میشد.
وی با اشاره به اینکه تأمین نیازهای اولیه دانشجویان از مهمترین وظایف مسئولان خوابگاه دانشجویان است، افزود: دانشجویان همچون فرزندان ما هستند که خانوادههایشان آنها را به ما امانت سپردهاند و باید طوری خدمت کنیم که هیچ دغدغهای جز تحقیق و تحصیل نداشته باشند.
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به ایجاد ممنوعیت استفاده از حیاط خوابگاه برای دانشجویان بهدلیل یک تصمیم نسنجیده، تصریح کرد: اینگونه اقدامات قابلقبول نیست و به دانشجویان پیشنهاد کرد در طراحی، بازسازی و زیباسازی محیط حیاط مشارکت کنند تا فضای بانشاطی برای دانشجویان فراهم شود.
دکتر آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز که در این بازدید وزیر علوم را همراهی میکرد، ضمن گفتوگوی مستقیم با دانشجویان از نزدیک در جریان دغدغهها قرار گرفت و با بیان اینکه تلاش حداکثری برای رفع مشکلات رفاهی خوابگاه انجام خواهد شد افزود: در صورت تمایل، هر یک از دانشجویان تا برطرف شدن مشکل میتوانند به سایر خوابگاهها از جمله کوی دانشجویان منتقل شوند تا از شرایط رفاهی مناسبتری برخوردار شوند. وی همچنین قول مساعد داد که تا یک ماه آینده حیاط این مجموعه مورداستفاده قرارخواهد گرفت.