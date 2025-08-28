همزمان با چهارمین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی، اقتصادی وخدماتی در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در شهرستان ابهر تفاهم نامه چاپ و نصب پلاک‌های تلفیقی یا همان (Qrcode) بین اداره کل پست استان و شهرداران ابهر، هیدج و صایین قلعه منعقد شد.

یک واحد فرآوری کشمش هم با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال و اشتغالزایی ۱۵ نفر با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

طرح بهسازی و سنگ فرش معابر روستای ازناب ابهر همزمان با ۲۱ روستای این شهرستان به مساحت ۲ هزار متر مربع با ۲۱ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ۱۳ طرح نیز با ۲۷۰ملیارد ریال اعتبار آغاز شد

در شهرستان طارم هم طرح‌های عمران روستایی با اعتبار ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بصورت همزمان در روستای تسکین بهره برداری شد.

طرح‌های حوزه آبفا هم شامل حفر ۲ حلقه چاه در روستا‌های کلوج و تسکین، احداث خط انتقال به طول ۸ کیلومتر در روستا‌های ولیدر، شیرمیشه، کلوج و تسکین و بهسازی قنات و مخزن روستای شیرمیشه با مجموع اعتبار ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

یک دستگاه کامیون کمپرسی هم به دهیاری روستای تشویر واگذار شد.

۲۳ طرح افزایش ظرفیت شبکه توزیع برق، نخستین تاکسی اینترنتی، زمین چمن مصنوعی روستای گیلانکشه، طرح‌های عمرانی دهیاری‌های بخش گیلوان در ۳ روستا و آسفالت معابر روستا‌های گیلانکشه و خرم آباد کهریز هم به بهره برداری رسید

در شهرستان سلطانیه آسفالت معابر و چمن مصنوعی مدرسه ابوذر ساریجالو هم بهره برداری شد

در شهرستان زنجان هم بهره برداری از طرح‌های عمران روستایی شامل زیرسازی و آسفالت معابر در روستا‌های چروک علیا و گوگ تپه از جمله طرح‌های هفته دولت بود

در شهرستان ایجرود هم کارخانه آجر و سفال با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۵۵ نفر افتتاح شد.

ظرفیت تولید این واحد ۵۲ هزار تن آجر فشاری و ۲۴ هزار تن سفال اتوماتیک است.

غبارروبی مزار شهدا، برگزاری یادواره شهدای ایجرود، قدردانی از خانواده‌ی شهدا برنامه‌های فرهنگی هفته دولت در شهرستان‌های سلطانیه، ایجرود و ابهر بود.