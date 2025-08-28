امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۶/۰۶

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶- ۰۹:۰۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
۴ شهریور، روز کارمند
۴ شهریور، روز کارمند
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

پیش‌بینی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی مناطق

تداوم هوای خنک در گیلان

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 