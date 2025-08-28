استاندار همدان گفت: ارزشمندترین منابع و سرمایه‌های ایران، شهدای ما هستند که باید گرامی داشته شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در پنجمین یادواره معلم شهید، سردار علیرضا حاجی بابایی و شهدای عملیات رمضان با گرامیداشت یاد شهدای دولت و شهدای عملیات رمضان افزود: این عملیات، یکی از نخستین عملیات‌های برون مرزی دفاع مقدس است، که با فرماندهی شهیدان حاجی بابایی و مظاهری انجام شد.

او با اشاره به اینکه هر جامعه‌ای برای توسعه و پیشرفت باید ارزشمندترین منابع خود را بشناسد، افزود: ارزشمندترین منابع و سرمایه‌های ایران، شهدای ما هستند که باید گرامی داشته شوند.

ملانوری شمسی تأکید کرد: استان همدان به عنوان دارالمومنین، دارالمجاهدین و پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همه چیزی را که جوامع بشری برای تکامل نیازمند آن هستند، دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار، خدمت و عملیات رمضان، گفت: امروز نوبت ماست که با اتحاد و همدلی از کشور و ارزش‌های والای امام و شهدا دفاع کنیم.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به اینکه دشمن با دسیسه‌های مختلف و جنگ ترکیبی، همه تلاش خود را برای توقف قطار انقلاب و اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان انجام می‌دهد، افزود: امروز تجلی غیرت ما در خدمت رسانی مسئولان به مردم است و مردم هم با حفظ وحدت و همدلی، نقش پررنگی در حفظ دستاورد‌های انقلاب دارند.

در این مراسم، مهدی سلحشور، یکی از مداحان در رثای اهل بیت عصمت و طهارت ع و بزرگداشت شهدای عملیات رمضان به مداحی پرداخت.

در پایان این مراسم از چاپ شصت و پنجم کتاب معلم مدرسه عشق، به قلم اسماعیل منصوری لاریجانی، درباره سردار شهید علیرضا حاجی بابایی و کتاب پری خانه ما، درباره همسران و مادران شهدا، نوشته بهناز ضرابی زاده رونمایی شد.

همچنین از قاب ماندگار ۴ فرمانده شهید عملیات رمضان و طرح کار سالم، زندگی سالم رونمایی شد.

از طرح فراخوان رمضان، با موضوع‌های عملیات رمضان، سفر سردار سلیمانی به همدان، سبک زندگی شهدای عملیات رمضان و خاطرات شهید علیرضا حاجی بابایی هم رونمایی شد.