ادای احترام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقام شامخ شهدا در ارومیه
سید ستار هاشمی که شب گذشته وارد ارومیه شده بود صبح امروز بر مزار شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ارومیه حاضر شد و با اهدای شاخه گل و نثار فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.
وی همچنین بر سر مزار حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلامرضا حسنی، نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه فقید ارومیه و هم چنین شهدا حاضرشد و فاتحهای قرائت کرد