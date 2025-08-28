ادای احترام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقام شامخ شهدا در ارومیه

سید ستار هاشمی که شب گذشته وارد ارومیه شده بود صبح امروز بر مزار شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ارومیه حاضر شد و با اهدای شاخه گل و نثار فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.