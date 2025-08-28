به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه حضور بازیکنان ایرانی در رقابت‌های تور جهانی تنیس، ماندگار فرزامی ملی پوش کشورمان در هفته دوم رقابت‌های تور جهانی ۱۵ هزار دلاری آنکارا (ترکیه) در جدول اصلی به مصاف حریفی از آفریقای جنوبی رفت و با نتیجه ۲بر صفر (۷ بر ۶ و ۶ بر ۴) به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

فرزامی در دور دوم به مصاف حریفی از هلند خواهد رفت، این مسابقات از ۳ تا ۹ شهریور در ترکیه برگزار خواهد شد. ماندگار فرزامی در هفته اول این مسابقات هم در جدول اصلی یک پیروزی و یک شکست را به ثبت رسانده بود.