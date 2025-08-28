به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بندرعباس در این مراسم گفت: این زمین ورزشی به مساحت ۱۳۵۰ متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی این روستا ساخته شد.

آرش نیرومند افزود: مساحت چمن مصنوعی این زمین ۸۰۰ متر مربع است.

ساخت این زمین چمن مصنوعی از سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

وی گفت: ساخت زمین والیبال، زمین خاکی فوتبال و خوابگاه از دیگر طرح‌های دردست اجرا در این مجموعه فرهنگی ورزشی در روستای سرزه است.