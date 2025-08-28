پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، آئین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان علیآباد کتول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این مراسم با حضور علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، برگزار شد و در آن ۱۲۰ طرح با اعتباری نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در حوزههای عمرانی و اقتصادی به بهرهبرداری رسید.
این طرحها نشاندهنده تلاشهای دولت برای توسعه زیرساختها و بهبود وضعیت اقتصادی در شهرستان علیآباد کتول است و امید میرود که با اجرای این طرح ها، شرایط بهتری برای ساکنان منطقه فراهم شود.