افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۲۰ طرح عمرانی و اقتصادی در علی‌آباد کتول

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این مراسم با حضور علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، برگزار شد و در آن ۱۲۰ طرح با اعتباری نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی در شهرستان علی‌آباد کتول است و امید می‌رود که با اجرای این طرح ها، شرایط بهتری برای ساکنان منطقه فراهم شود.