به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «رستوران آسمان» به کارگردانی «یوشی هیرو فوکاگاوا»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جان فوبوکی، مانامی هونجو و هووی ایشی زاکی آمده است: واتارو، همسرش کوتو و دخترش شیوری در هوکایدو در شمال ژاپن دامدار هستند. واتارو مسئول تامین شیر مورد نیاز تولیدی پنیر عمو اوتانی است و آرزو دارد روزی، پنیر‌هایی به خوبی پنیر‌های او درست کند. واتارو و دوستانش محصولات با کیفیت و اوراگانیک تولید کرده و در بازار روز می‌فروشند. روزی سرآشپزی ممتاز به نام آسادا به بازار آنها آمده و تحت تاثیر کیفیت محصولات ان‌ها قرار می‌گیرد. سرآشپز با محصولات این کشاورزان و دامداران، غذا‌های فوق العاده‌ای آماده می‌کند و این موضوع باعث ایجاد جرقه راه انداختن رستوران آسمان می‌شود. واتارو و دوستانش روی پنیر‌های عمو اوتانی حساب کرده‌اند، اما ...

فیلم سینمایی «دوست وحشی من» به کارگردانی «آنا کورباتوا»، ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی یوری کولوکولنیکُف، یولیا الکساندروا و اولگا اسمیرنوا؛ درباره الکساندر پسر بچه ۷ ساله‌ای است که به دلیل مأموریت کاری مادرش مجبور می‌شود مدتی نزد خاله اش نینا در شهری کوچک و جنگلی زندگی کند. الکساندر در ابتدا با همکلاسی‌های خود ارتباط برقرار نمی‌کند و از تنهایی به طبیعت و جنگل پناه می‌برد. روزی الکساندر در جنگل با بچه روباهی مواجه می‌شود که در تله شکارچیان غیرقانونی گیر افتاده و زخمی شده است. الکساندر در ابتدا روباه را در جایی مخفی کرده و رسیدگی به او را آغاز می‌کند، اما زمانی که متوجه می‌شود به تنهایی قادر به نجات بچه روباه نیست، از خاله اش کمک می‌گیرد. خاله نیز موضوع را با نامزدش که جنگلبان است مطرح کرده و ...

فیلم سینمایی جدید «پسران کونگ فو کار ۲» به کارگردانی «شِنگ تائو و وی وانگ»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی لین کیونان، ژانگ شونیو و بی یان لئونگ کار؛ درباره پسربچه‌ای به نام لیوشان است که در خارج از کشور زندگی می‌کند. او به دلیلِ شلوغ کاری و شیطنت‌های زیاد از اکثر مدرسه‌های محله سکونت شان اخراج می‌شود. پدر و مادر لیوشان تصمیم می‌گیرند تا او را به چین برگردانند تا هم در آنجا با دایی خود یوان لی زندگی کند و هم در مدرسه‌ای که دایی اش در آنجا کار می‌کند درس بخواند. در فرودگاه با سارقانی مواجه می‌شود که یک چمدان فلزی را از خواهر و برادری که با تبهکاران همکاری می‌کنند می‌دزدند و لیوشان با تلاش زیاد چمدان را از سارقان پس می‌گیرد، اما می‌بیند که در آن فقط یک خرگوش است! خرگوش را با خود به منزل دایی یوان لی می‌برد. از فردای آن روز با دایی خود به مدرسه می‌رود و متوجه می‌شود که دایی اش از خانم معلم سان وان خوشش می‌آید. دایی یوان لی به لیوشان می‌گوید که از خانم معلم سان وان خواستگاری کرده، اما آقای مدیر مدرسه و خواهرزاده اش آقای سو که استاد ورزشِ بچه هاست قانونی را در مدرسه‌ی غیرانتفاعی خود وضع کرده‌اند که زن و شوهر همزمان نمی‌توانند در مدرسه مشغول به کار باشند و، چون دایی یوان لی و سان وان به مبلغِ دریافتی از مدرسه برای تامین مخارج زندگی نیاز دارند نمی‌توانند با هم ازدواج کنند. تبهکاران برای گرفتنِ خرگوش مدام مزاحمِ لیوشان می‌شوند و همانجا لیوشان و دایی می‌فهمند که خرگوشِ مورد نظر به دلیلِ داشتن یک علامت قرمز رنگ بر پیشانی با بقیه فرق می‌کند و ...

فیلم سینمایی «دولت عشق» به کارگردانی «حمید بهمنی»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

در این فیلم مقاطعی از فعالیت‌های مبارزاتی و انقلابی شهید رجائی در زمان حکومت پهلوی در شهر قزوین به تصویر کشیده شده که در نهایت منجر به دستگیری و شکنجه وی توسط ساواک می‌گردد. شهید رجائی علیرغم برخورد‌های خشن حکومت پهلوی، دست از مبارزات خود برنداشته و در محافل و مجالس مختلف به سخنرانی و روشنگری علیه سیاست‌های حکومت وقت می‌پردازد. وی بار‌ها توسط مأمورین ساواک با شدیدترین شکنجه‌ها مواجه می‌شود. در ادامه به روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزدیک شده و شهید رجائی که از زندان آزاد شده، از مسئولین کمیته استقبال از امام خمینی (ره) شده و در تلاش و تکاپو برای آماده سازی مدرسه رفاه به عنوان محل استقرار حضرت امام (ره) است و.

سیدجواد هاشمی، احمد میررفیعی، امیر گرجی، حبیب‌الله حداد و حمید اصغری تتماج در فیلم تلویزیونی «دولت عشق» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «من زلاتان هستم» به کارگردانی «ینس شوگرن»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم با بازی گرانیت روشیتی، دومینیک اندرسون باجرکتاتی و سدومیر گلیسوویچ خواهیم دید: زلاتان ابراهیموویچ نوجوان متولد سوئد به همراه خواهر و برادر خود نزد مادرشان زندگی می‌کنند. پدر و مادر از هم جدا شده‌اند ولی هر دو تلاش می‌کنند زندگی و مدرسه بچه‌ها را پیگیری کنند. زلاتان عاشق فوتبال است و در یک تیم محلی بازی می‌کند، اما او به دلیل ناسازگاری در تیم و مدرسه همواره مورد بی توجهی مربی و معلمان قرار دارد. از طرفی مادر زلاتان ناخواسته درگیر یک ماجرای کلاهبرداری و سرقت شده و لذا بچه‌ها باید مدتی نزد پدرشان زندگی کنند. زلاتان تصمیم می‌گیرد برای همیشه پیش پدرش بماند، او استعداد فوق العاده‌ای در فوتبال دارد، اما به دلیل درگیری با دیگران بسیاری از مواقع روی نیمکت می‌نشیند. پدرش سعی می‌کند به او یاد دهد که باید صبورتر باشد و در نهایت زلاتان با کمی خویشتنداری و انضباط موفق می‌شود به یک تیم واقعی فوتبال راه پیدا کند. حالا پس از سال‌ها زلاتان در تیم آژاکس بازی می‌کند ولی ...

فیلم سینمایی جدید «سگ‌های جنگ» به کارگردانی «آیزاک فلورنتین»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فرانک گریلو، رونا میترا و رابرت پاتریک خواهید دید: رایدر مامورمخفی سازمان اطلاعات آمریکا بعد از مدتی به یک عملیات برون مرزی به همراه دوستانش دعوت می‌شود. رییس آنها مامور کهنه کار و مسئله داری به نام هارت است که برای رسیدن به موفقیت از هیچ کاری دریغ نمی‌کند. او قرار است در یک عملیات سری به گسترش نفوذ آمریکا و گسترش منافع رییس جمهور در کشور لیبی کمک کند. هارت تیم عملیاتی رایدر و دوستانش را به لیبی می‌فرستد تا فرمانده یک گروه شورشی و شبه نظامی را ترور کنند. اما رایدر و دوستانش وقتی به آنجا می‌رسند غافلگیر شده و متوجه می‌شوند عملیات توسط خود هارت لو رفته و تمام دوستان رایدر قتل عام می‌شوند. رایدر و دوستانش طعمه‌ای بودند که هارت بتواند اعتماد و همکاری فرمانده این گروه شبه نظامی را برای مقاصد منفعت طلبانه رییس جمهور و منافع آمریکا به دست آورد. رایدر به هر شکلی شده از مهلکه جان سالم به در می‌برد و تصمیم می‌گیرد به کمک برخی از دوستان سابقش از هارت و سازمان اطلاعات و رییس جمهور انتقام بگیرد، اما ...

فیلم سینمایی «مگ» به کارگردانی «جان ترتلتاب»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیسون استاتهام، لی بینگ بینگ، رین ویلسون، کلیف کرتیس و روبی رز خواهید دید: جوناس تیلور، متخصص امداد و نجات در آب‌های عمیق است که در یک ماموریت برای نجات جان افراد خود دو نفر از خدمه خود را در یک زیر دریایی جا می‌گذارد و زیر در یایی از شدت ضربه‌های مهیبی که از یک موجود ناشناخته در یافت می‌کند منفجر می‌شود. بعد از این حادثه او کارش را کنار می‌گذارد و هیچکس حرف او را مبنی بر وجود یک موجود غول پیکر در زیر آب باور نمی‌کند و او را دیوانه می‌خوانند. یک شرکت تحقیقاتی که در حال انجام پروژه‌ای جدید در گودال ماریان است، در می‌یابد که زیردریایی کوچک آنها زیر آب دچار مشکل شده و به زودی اکسیژن آنها تمام خواهد شد. آنها از جوناس درخواست کمک می‌کنند و جوناس با یک زیر دریایی دیگر به کمک آنها می‌شتابد و این بار با یک ابر کوسه ۲۵ متری در عمق آب بر خورد می‌کند که به زیر دریایی حمله کرده. او با تبحر دو نفر از سه خدمه را نجات می‌دهد و به سطح آّب می‌برد ولی نفر سوم توسط کوسه کشته می‌شود و ...

فیلم سینمایی «دیابولیگ: کی هستی؟» به کارگردانی «آنتونیو مانتی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جاکومو جیانیوتی، میریملوئونه و مونیکا بلوچی خواهیم دید: دیابولیک که از زندان گریخته برای فرار از کشور به پول نیاز دارد. بانکی را هدف قرار می‌دهد که جواهرات و ساعت‌های گران قیمت دارد. او از اوا می‌خواهد که خود را به عنوان یک بیوه ثروتمند به نام خانم مورل جا بزند و یک صندوق امانات اجاره کند. این به او امکان می‌دهد تا در مورد ویژگی‌های امنیتی بانک اطلاعات لازم را به دست آورد، اما غافل از این است که بازرس جینگو منتظر اوست تا دیابولیک را دستگیر کند. در لحظه آخر اوا، دیابولیک را نجات داده و با هم می‌گریزند، اما ...

پویانمایی سینمایی «ماجرای آجیل فروشی» به کارگردانی «پیتر لپنیوتیز»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این پویانمایی آمده است: راکون و حیوانات جنگل قصد جمع کردن آذوقه زمستانی دارند و ذخیره خود را از گاری حمل آجیل تامین می‌کنند. ولی سنجاب و دوست موشش باعث آتش گرفتن گاری می‌شوند و همین باعث اخراج آنها از گروه می‌شود و آنها سعی می‌کنند اوضاع را درست کنند.

فیلم سینمایی جدید «انتقام مرگبار یک سرآشپز» به کارگردانی «الکسااندر کریر»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کاترین کوهوت، توماس شوانک و چلسی مویرهد خواهیم دید: الیزابت پس از فرار از یک رابطه آزاردهنده، به یک شهر جدید نقل مکان می‌کند. او با امید به شروعی تازه، تصمیم می‌گیرد رستوران خود را در این شهر جدید باز کند. الیزابت که سرآشپزی ماهر است، به سرعت در میان مردم محلی محبوب می‌شود و رستورانش تبدیل به یکی از بهترین مقاصد غذایی شهر می‌شود. اما آرامش زندگی جدید او دوام چندانی ندارد. به زودی الیزابت متوجه می‌شود که درگیر یک بازی مرگبار شده است. او با تهدیدات و خطراتی مواجه می‌شود که او را به یاد گذشته تاریک و آزاردهنده‌اش می‌اندازد. این تهدیدات نه تنها کسب و کار و شهرت او را به خطر می‌اندازد بلکه جان او و عزیزانش را نیز تهدید می‌کند و ...

فیلم سینمایی «مبارزان شانگهای» به کارگردانی «دیوید دابکین»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، اوون ویلسون، دونی ین، آیدان گیلن، فان وانگ و کیم چان؛ خواهیم دید: هنگامی که یک فرد چینیِ مرموز، پدر، چون را به قتل می‌رساند و به انگلستان فرار می‌کند، چون به همراه روی برای انتقام، راهیِ لندن می‌شوند. اما ...

فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاه‌پوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- به‌دلیل رفتار خصمانه‌ای که با آنها می‌شود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست می‌دهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمی‌شان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش می‌کنند که این موضوع در نهایت با دخالت نیرو‌های ویژه سرکوب گشته کلیه اهالی آن به طرز وحشیانه‌ای از بین می‌روند و ...

فیلم سینمایی «پسران گمنچه» به کارگردانی «جیسون چونگ و اریک اونگ»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی پکین ابراهیم، عقیل یایا و سید احمد؛ داستان گروهی از پسران شیطان و پر جنب و جوش را روایت می‌کند که با کمک مربی خود، چیکگو عزمان، به ورزش کریکت علاقه‌مند شده و با نظم و تلاش، به قهرمانانی تبدیل می‌شوند. مربی سخت کوش و فداکاری که مسئولیت تیم کریکت مدرسه را بر عهده می‌گیرد. او با صبر و حوصله و روش‌های خاص خود، پسران را به سمت موفقیت هدایت می‌کند. او نقش یک مربی، یک الگو و یک پدر معنوی را برای پسران بازی می‌کند و ...

فیلم سینمایی «افسانه نارنیا» به کارگردانی «اندرو آدامسون و مایکل آپتد»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آنا پاپلول، برندون کوک و کسی کوک خواهیم دید: در زمان جنگ جهانی دوم خانم پونسی که همسرش در جنگ بوده است چهار فرزندش به نام‌های پیتر، سوزان، ادموند و لوسی را به منزل پروفسوری به یک منطقه روستایی می‌فرستد تا در امان باشند و در آنجا بچه‌ها از طریق یک کمد دیواری وارد دنیای افسانه‌ای نارنیا شده و با ماجرا‌های شگفت انگیزی رو‌به‌رو می‌شوند. سرزمین نارنیا در زمستانی ابدی به سر می‌برد که توسط جادوگر سفید ایجاد شده است. آنها با کمک یک شیر، به مبارزه با جادوگر می‌پردازند تا نارنیا را از سلطه او نجات دهند و زمستان ابدی را به پایان برسانند، اما ...

فیلم سینمایی «زاده شده برای پرواز» به کارگردانی «لیو شیائوشی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ییبو وانگ، جون هو، شی یو و دونگیو ژو خواهیم دید: دو جنگنده آمریکایی لاکهید مارتین اف-۳۵ و لایتنینگ ۲ وارد حریم هوایی چین شده و در نزدیکی ساحل ویرانی ایجاد می‌کنند. اف-۲۵‌ها که با سرعت مافوق صوت پرواز می‌کنند، بوم‌های صوتی ایجاد می‌کنند که به یک پالایشگاه نفت آسیب می‌زند و F-۳۵‌ها قایق‌های ماهیگیری محلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خلبان چینی لی یو با چنگدو جی-۱۰ خود رهگیری می‌کند. لی یو محدودیت‌های مهارت خود را برای رقابت در برابر جنگنده‌های نسل پنج فشار می‌دهد. سپس هواپیمای مزاحم حریم هوایی را ترک می‌کند. جنگنده لی یو دچار مشکلاتی در موتور می‌شود که او را مجبور به ..