

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبایی، شاعر و نویسنده کتاب «نخلبندان شعر» درباره اثر خود گفت:عنوان کتاب به دلیل آغاز سرایش شعرهایم در روز عاشورا و در پای نخل امام حسین (ع) انتخاب شد.

وی افزود: این مجموعه شامل اشعار آیینی در مدح اهل‌بیت عصمت و طهارت و همچنین سروده‌هایی درباره انقلاب اسلامی ایران است.

حجت الاسلام دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هم در این مراسم گفت:یکی از افتخارات ادبیات فارسی، شعر طنز است که علاوه بر ایجاد نشاط در محافل خانوادگی، می‌تواند در آیین‌هایی همچون شب شعر نیز موجب شادابی و سرزندگی شود.