کارشناس هواشناسی مازندران از وقوع رگبار پراکنده در مناطق نیمه غربی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامپور، کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی روز گذشته گفت: در مناطق نیمه غربی و دامنههای البرز مرکزی شاهد رگبار پراکنده بودیم که بیشترین میزان بارندگی از بورخانی و کالیکلای سوادکوه شمالی با ۴ و ۳ میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: در روز گذشته، گلوگاه با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز دلیر چالوس با ۸ درجه بالای صفر بهعنوان خنکترین منطقه گزارش شد.
بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز پنجشنبه و فردا جمعه با شمالی شدن جریانات، افزایش ابر، وزش باد و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده بهویژه در نیمه غربی و دامنههای استان پیشبینی میشود.
غلامپور همچنین اعلام کرد: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایش دما آغاز میشود.
وی در پایان با هشدار نسبت به وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.