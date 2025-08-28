با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

برای این مجتمع که درزیربنایی به مساحت ۶ هزار ۶۵۶ متر در ۷ طبقه احداث شده است ۴۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری استان گفت:با بهره برداری این‌مجتمع شاهد اتفاقات خوبی به خصوص در هوشمند سازی استان خواهیم بود .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:استان ظرفیت‌های خوبی دارد و‌ما آمادگی کامل برای سرمایه گذاری برای ایجاد ارزش افزوده و هوشمند سازی داریم.