پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
برای این مجتمع که درزیربنایی به مساحت ۶ هزار ۶۵۶ متر در ۷ طبقه احداث شده است ۴۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری استان گفت:با بهره برداری اینمجتمع شاهد اتفاقات خوبی به خصوص در هوشمند سازی استان خواهیم بود .
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:استان ظرفیتهای خوبی دارد وما آمادگی کامل برای سرمایه گذاری برای ایجاد ارزش افزوده و هوشمند سازی داریم.