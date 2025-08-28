پخش زنده
۱۸۰ پروژه ارتباطی در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آذربایجانغربی به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزای صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز خرسندی از حضور در آذربایجانغربی گفت: در این سفر، ۱۸۰ پروژه ارتباطی افتتاح می شود که سرمایهگذاری انجام شده در این پروژهها بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
سیدستار هاشمی ، با بیان اینکه سرمایهگذاریهای انجام شده شامل توسعه زیرساختهای ارتباطی تلفن همراه و ثابت است، افزود: هدف از اجرای این طرحها ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال استان و کشور است.
هاشمی اظهار کرد: علاوه بر این پروژهها،طرحهای دیگری نیز در دستورکار قرار دارد که بهزودی به بهرهبرداری رسمی خواهند رسید و مردم استان از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.
وی، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در رشد اقتصادی افزود: هدف ما ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به بیش از ۱۰ درصد است که این فرصت ارزشمند زمینه استفاده حداکثری نخبگان و جوانان استان را فراهم میکند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفری دو روزه قرار است امروز با بازدید از طرحهای مختلف، برخی از این پروژهها را به صورت حضوری یا ویدئوکنفرانسی افتتاح کند.