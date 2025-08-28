مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات پهپادی و موشکی روسیه به شهر کی‌یف دستکم چهار کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ایهور کلیمنکو» وزیر کشور اوکراین گفت که ۲ نفر از کشته‌ها کودک هستند و انتظار می‌رود که شمار کشته‌شدگان افزایش پیدا کند.

«تیمور چاچنکو» از مقام‌های کی‌یف گفته که روسیه در این حمله از موشک‌های کروز و بالستیک استفاده کرد.

به گفته وی، دستکم ۲۰ نقطه در کی‌یف هدف قرار گرفته و به حدود صد ساختمان خسارت وارد شده است.

چاچنکو اظهار کرد که یک ساختمان پنج‌طبقه هدف حمله مستقیم قرار گرفت و «همه چیز تخریب شده است.»

این اولین حمله گسترده روسیه به کی‌یف پس از دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا برای بحث در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین بود.

رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در پاسخ به این پرسش که اگر همتای روس او حاضر به مذاکره درباره جنگ اوکراین نشود، چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت که ابتدا صبر خواهد کرد تا ببیند مقصر کیست و سپس تصمیم خواهد گرفت که آیا «تحریم‌های سنگین» علیه روسیه اعمال کند یا از پرونده کنار بکشد.

جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که به سرعت به بزرگ‌ترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از همان آغاز کارزار به دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده‌ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت، روسیه بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماه‌های نخست با شکست روبه‌رو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بی‌نتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجی‌هایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیام‌هایی رد و بدل کردند.

در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح ده‌بندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیرو‌های روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقع‌بینانه خواند.

اکنون، با ورود دونالد ترامپ به عرصه میانجیگری و طرح او برای توافق صلح، بار دیگر بحث امکان دیدار رهبران دو کشور مطرح شده است، اما اظهارات اخیر زلنسکی و لاوروف نشان می‌دهد همچنان شکاف‌های عمیق بر سر پایان جنگ پابرجا است.