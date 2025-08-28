پخش زنده
بمناسبت هفته دولت هشت طرح خدماتی عمرانی در شهرستان بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نهایی سازی پروژه آسفالت راه روستایی دوکچی بوکان به نیابت از۷روستا و باحضور مسئولین شهرستان به طول ۳۰۰۰ متر و جمعا ۵ کیلومتر افتتاح شد، و موجبات تسهیل رفتوآمد ساکنین و جلوگیری از مهاجرت روستاییان با هدف شتاب بخشی به توسعه این مناطق صورت گرفته است. این پروژه نهتنها دسترسی به خدمات شهری را آسانتر کرده بلکه بر توسعه پایدار روستاها و کاهش مشکلات تردد نیز تاثیر مثبتی دارد.
این طرحها شامل بهسازی وآسفالت راه روستاهای دوکچی، آغوتمان، کوچک اطمیش، محورروستایی حمامیان کوسه-قازلیان، محورروستایی نوبار، محورروستایی باغچه -پاشبلاغ، سدشهیدکاظمی وگوله-گندمان بااعتبار ۱میلیاردو۱۸۶ میلیون ریال کلنگ زنی و افتتاح شد.
فرماندار بوکان در سخنانی، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت، اجرای این پروژهها را گامی مهم در بهبود زیرساختهای عمرانی و توسعه روستایی در شهرستان دانست و افزود: بوکان در ۲ سال اخیر پیشتاز نهضت آسفالت راههای روستایی بوده و با تکمیل این پروژه تحقق ۲۱ کیلومتر آسفالت محورهای فرعی و روستایی شهرستان صورت گرفته است.
خشایار صنعتی ضمن تشکر از همراهی نماینده مردم شهرستان در جلب مطالبات پیمانکاران و تلاش مستمر مجموعه راهداری استان و شهرستان به عنوان تیم شاخص دولت، این نوع اقدامات را موجب بهبود شرایط زندگی در روستاها، ایجاد فرصتهای شغلی و تسهیل در دسترسی به خدمات عمومی توصیف نمود.