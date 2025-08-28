پخش زنده
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: امروز ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استانهای تهران – یزد -البرز – سمنان – مرکزی – قزوین – سیستان و بلوچستان و اصفهان در ۲۴ ساختگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ملی (از محل صندوق توسعه) به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرز طلب افزود: عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز با همکاری یک بانک در بوشهر در هفته جاری آغاز میشود.
وی با اشاره به ثبت رکورد تولید لحظهای ۸۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ گفت: این رکورد تاکنون بی سابقه بوده است.
طرزطلب افزود: ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر کشور هم اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال باید به ۷۰۰۰ مگاوات برسد و سهم تجدیدپذیرها از انرژی را به حدود ۷ درصد میرسد.
