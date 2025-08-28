پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: تلاش داریم تا ۲۲ بهمن واگن داخلی را روی ریل بیاوریم و پس از آن مراحل تست و آزمایش را انجام خواهیم داد و قطار شهری تا پایان سال مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در گفتوگویی خبری به مناسبت هفته دولت گفت: طرح جامع حمل و نقل قم در سال ۱۴۰۲ در وزارت کشور مصوب شد؛ این طرح شامل دو خط مترو است که خط A از قلعه کامکار به جمکران و خط B از پردیسان به میدان مطهری و خیابان امام خمینی (ره) منتهی میشود.
رضا خانهزاد یزدی با اشاره به اینکه مباحثی مبنی بر حذف خط B متروی قم و جایگزینی منوریل مطرح شده بود، عنوان کرد: در مجموعه مدیریت شهری مطالعات گسترده امکان سنجی خطوط ریلی را در دستورکار قرار دادیم که در نتیجه آن توانستیم تثبیت خط دوم را در وزارت کشور تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه خط A متروی قم به طول ۱۴.۸ کیلومتر است، خاطرنشان کرد: تونلسازی این خط تقریبا تکمیل، ایستگاهها آماده و برقدار هم شده است و اگر واگن خریداری شود فاز نخست آن از قلعه کامکار تا میدان مطهری آماده راهاندازی است.
خانه زاد یزدی با اشاره به اینکه برای واگن نیز وزارت کشور قراردادی با یک شرکت چینی منعقد کرده بود که به دلایل مختلف محقق نشد، تصریح کرد: امروز استفاده از ظرفیتهای داخلی واگنسازی را درکنار شرکتهای خارجی دنبال میکنیم تا بتوانیم زودتر به نتیجه برسیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه تلاش داریم تا ۲۲ بهمن واگن داخلی را روی ریل بیاوریم، یادآور شد: پس از وصول واگنها مراحل تست و آزمایش را انجام خواهیم داد و قطار شهری تا پایان سال مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت.