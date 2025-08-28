بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت برای توقف جنگ غزه
اعضای شورای امنیت به استثنای ایالات متحده آمریکا خواستار توقف نسلکشی در غزه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای ایالات متحده آمریکا، با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری، دائمی و بدون قید و شرط درگیریها در نوار غزه شدند.
در این بیانیه همچنین بر وجود وضعیت قحطی و گرسنگی در غزه تأکید شده است.
کشورهای مذکور در این بیانیه که با مخالفت نماینده آمریکا روبهرو شد، وجود قحطی در نوار غزه را تأیید کردند.
در این بیانیه آمده است: ما خواستار توقف فوری و دائمی درگیریها در غزه و آزادی اسرای اسرائیلی نزد جنبش حماس هستیم.
این کشورها همچنین اعلام کردند: تأکید ما لزوم رفع همه موانع بر سر راه ورود کمکهای انسانی برای پایان دادن به وضعیت قحطی در غزه است.
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: باید اجازه ورود کمکهای بیشتر به غزه داده شود و کار ما در نوار غزه دیگر با مانع مواجه نشود. دانشآموزان غزه از حق آموزش ابتدایی برای همه کودکان، محروم هستند. ما خواستار برقراری آتشبس فوری در غزه هستیم.