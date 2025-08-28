وزیر کشور سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی را جهادی بزرگ توصیف کرد و گفت: این هم یک نوع جهاد است در یک سنگر دیگر، در یک عرصه دیگر، نباید به خاطر ناترازی برق، چرخ کشاورزی بخوابد و مختل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسکندر مومنی در مراسم افتتاح طرح‌های هفته دولت در ساوه اظهار داشت: در ایران دارای سرمایه عظیم و منابع عظیم انسانی هستیم. چنین ملتی و چنین کشوری هرگز نباید مشکلاتی از جنس ناترازی‌های انرژی داشته باشد، به ویژه برق که به هر حال مبدا و منشا توسعه در هر کشوری است.

وی با بیان اینکه رویکرد کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت و قوت در حال پیشرفت است، افزود: تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور ما بیش از آنکه دولتی باشد باید خصوصی باشد. ما تنها وظیفه‌ای که داریم برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان، رفع موانع و ایجاد تسهیلات است. هیچ چیز دیگری از ما نمی‌خواهند.

وزیر کشور تصریح کرد: اگر ما به درستی وظیفه خودمان را انجام دهیم، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان نباید هیچ دغدغه‌ای جز تولید و اشتغال داشته باشند.

مومنی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بزرگ کشور را سربازان خط مقدم تولید و اشتغال خواند و افزود: ما در کشور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بزرگی داریم که دغدغه‌شان تامین زندگی خودشان نیست. اگر این بود که به هر حال چندین برابر تامین یک زندگی خوب را داشتند. ایجاد اشتغال و تولید و کارآفرینی یک دغدغه بزرگی است که به اعتقاد من این عزیزان دارند.

وزیر کشور با مقایسه انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: انرژی‌های فسیلی شاید میلیون‌ها سال طول بکشد تا ایجاد شود. من در جا‌های دیگر هم گفته‌ام که ما حتی اگر فناوری لازم برای استحصال همه آن را داشته باشیم و هیچ مشکلی در این دوره نداشته باشیم، باز اجازه نداریم از همه آن استفاده کنیم. اینها میراث مشترک ما و آیندگان است. اجازه نداریم از این میراث همه را خودمان استفاده کنیم و باید رو بیاوریم به انرژی‌های تجدیدپذیر.

مومنی انرژی خورشیدی را نعمتی بی‌پایان خواند و گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی این نعمت بی‌پایانی است که خداوند بر تمام ملت‌ها و تمام کشور‌ها و همه دنیا ارزانی داشته و هر کشور به تناسب همت و برنامه‌ریزی‌اش می‌تواند از آن استفاده کند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری استان برای تولید پنج هزار مگاوات انرژی خورشیدی گفت: تاکنون در استان مرکزی بیش از ۱۷۰ مگاوات راه‌اندازی شده و به شبکه سراسری وصل شده و امروز هم در استان چهل مگاوات به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر کشور با اشاره به پروژه‌ای ۲۰۷ مگاواتی در محل برگزاری مراسم افزود: این سرمایه‌گذار ۲۰۷ مگاوات پیش‌بینی شده طراحی شده که استفاده کنند و بخشی از آن امروز به بهره‌برداری رسیده. در مسیر هم که می‌آمدیم در همین محوطه، تقریباً اکثر این ۲۰۷ مگاوات پنل‌هایش وارد شده و کار‌های اصلی آن انجام شده. انشاالله در همان زمان‌بندی که اعلام کردند با یک نواسان کوتاهی به بهره‌برداری می‌رسد.

مومنی این اقدام را جهادی بزرگ توصیف کرد و گفت: این هم یک نوع جهاد است در یک سنگر دیگر، در یک عرصه دیگر. جهاد بزرگی است. به همه سرمایه‌گذاران عزیز در این حوزه می‌خواهم بگویم هر کسی سرمایه‌گذاری کند بازگشت سرمایه حتماً خواهد داشت.

وی با اشاره به حمایت دولت از این طرح‌ها افزود: رئیس‌جمهور مصمم هستند، شاید ده‌ها جلسه شخصاً خودشان برای همین موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر گذاشته‌اند. همه دولت مصمم است موانع را رفع کند، تسهیلات لازم ایجاد کند و سرمایه‌گذاران عزیز بدانند که حتماً بازگشت سرمایه خواهند داشت.

وزیر کشور بر لزوم توسعه همزمان انرژی خورشیدی به دو شکل شبکه‌ای و سلولی تأکید کرد و گفت: از همه عزیزان مدیران و دست‌اندرکاران خواهش دارم هم در حوزه انرژی‌های خورشیدی شبکه‌ای و هم سلولی کار کنند. این می‌تواند بسیاری از مشکلات را در مقیاس‌های کوچک حل کند. رویکرد ما در دولت هم تولید در مقیاس بزرگ و هم در مقیاس کوچک است.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود در مراسم افتتاح طرح‌های هفته دولت در ساوه، بر ضرورت توسعه انرژی خورشیدی در مقیاس کوچک و سیستم‌های سلولی برای نانوایی‌ها، مدارس، مساجد و چاه‌های کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «نباید به خاطر ناترازی برق، چرخ کشاورزی بایستد»، اظهار داشت: تسهیلات فراهم کنیم تا از این انرژی خورشیدی استفاده کنند. یعنی نشود به خاطر ناترازی برق، چاه کشاورزی برق برای آب نداشته باشد یا مدارس ما تعطیل شوند.

وی با اشاره به وجود بیش از صدهزار مدرسه در کشور گفت: با یک برنامه‌ریزی مناسب می‌شود از تسهیلات و مشوق‌هایی که برای دریافت‌کنندگان پروانه ساختمان در نظر گرفته شده، استفاده کرد. اگر از انرژی خورشیدی استفاده کنند، تسهیلات و تخفیف‌هایی به آنها داده می‌شود.

وزیر کشور با تأکید بر لزوم کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق افزود: باید در سایر حوزه‌ها نیز این اتفاق بیفتد تا همه چیزمان متکی به شبکه سراسری نباشد. اگر اختلالی ایجاد شد، نباید تمام بخش‌های خدماتی، رفاهی، تولیدی و صنعتی دچار مشکل شوند.

مومنی انرژی خورشیدی را فناوریی خواند که باید جای خود را در فرهنگ مصرفی کشور باز کند و گفت: هزینه آن فقط تقریباً هزینه نصب اولیه است و بعد از آن اگر بخواهیم ذخیره کنیم، هزینه باتری است. مواد اولیه آن را خداوند متعال به صورت بیکران در اختیارمان قرار داده است.

وی با اشاره به گزارش کارشناسان این حوزه افزود: در جا‌هایی که نور خورشید باشد و هوا کمی خنک‌تر باشد، راندمان بیشتر است. استان‌هایی مانند این استان مرکزی که هم تابش خورشید را دارد و هم نسبت به جا‌های دیگر خنک‌تر است، راندمان تولید بالایی دارد.

وزیر کشور گفت: با تأکید بر اولویت‌گذاری برای سرمایه‌گذاران گفت: گر بخواهیم اولویتی قائل شویم، باید فرش قرمز را جلوی پای سرمایه‌گذاران پهن کنیم.