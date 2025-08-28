همزمان با هفته دولت ۳۲ واحد مسکونی با مشارکت خیران، بنیاد مسکن و کمیته امداد به مددجویان کمیته امداد شهرستان خاتم واگذار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد با اشاره به اینکه هر واحد مسکونی حدود ۷۵۰ میلیون تومان هزینه دربرداشته است، افزود: از این میزان ۲۰۰ میلیون تومان به‌صورت بلاعوض توسط کمیته امداد پرداخت شده و بخش دیگر از طریق کمک خیران و تسهیلات بنیاد مسکن تأمین شده است.

مبشری افزود: تعداد ۱۳ واحد دیگر نیز در حال تکمیل است و ۱۸ خانواده متقاضی واجد شرایط در صف بهره‌مندی از این طرح قرار دارند که با حمایت‌های مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، عملیات ساخت آنها به‌زودی آغاز خواهد شد.