تفاهمنامه سهجانبه میان استانداری لرستان، شهرداری خرمآباد و شرکت مخابرات ایران منعقد شد تا زمینه ارتقای زیرساختهای ارتباطی و ایجاد زیستبوم نوآوری در استان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون مشتریان تجاری و سازمانی شرکت مخابرات ایران عصر چهارشنبه پنجم شهریورماه در آئین امضای تفاهم نامه سه جانبه میان استانداری لرستان، شهرداری خرمآباد و شرکت مخابرات ایران گفت: این تفاهم نامه با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش فیبر نوری، تحقق شهر هوشمند و حمایت از استارتاپها همزمان با هفته دولت منعقد شد تا زمینه ارتقای زیرساختهای ارتباطی و ایجاد زیستبوم نوآوری در استان فراهم شود.
عبدالمجید امامی با اشاره به تحقق شهر هوشمند افزود: طراحی و پیادهسازی نقشه راه شهر هوشمند، ایجاد مراکز داده استانی، خدمات پایش تصویری ابری، توسعه صنعت محصولات گلخانهای هوشمند و ایجاد قطب امداد و نجات مکانیزه غرب کشور بخشی از اهداف این همکاری است.
وی، یکی از محورهای مهم تفاهمنامه را حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای حوزه فناوری دانست و گفت: تسهیل دسترسی به زیرساختها، ایجاد صندوق پژوهش و فناوری ارتباطات در لرستان، جذب سرمایهگذاری و اشتغالزایی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این زمینه خواهد بود.
معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به ظرفیتهای لرستان گفت: این استان با منابع انسانی جوان، دانشگاههای فعال، موقعیت گردشگری و بازار بالقوه، توانایی تبدیل شدن به یکی از قطبهای منطقهای اقتصاد دیجیتال را دارد و در حوزههای محصولات گلخانهای، پرورش ماهیان خاویاری و گردشگری نیز دارای مزیتهای رقابتی قابلتوجهی است.
امامی از همکاری شرکت مخابرات با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اتصال ۲۶۰ هزار نقطه بهداشتی کشور به فیبر نوری خبر داد و گفت: این مهم زمینهساز اجرای پرونده سلامت و نسخهنویسی الکترونیک خواهد بود و ایجاد شبکه امن ویژه مدارس و شعب اخذ رأی نیزبا همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش و کشور دنبال میشود.
مدیرکل بازاریابی تجاری شرکت مخابرات ایران هم گفت: با امضای این تفاهمنامه، سرمایهگذاری بیش از یک همت (هزار میلیارد تومان) برای توسعه زیرساختهای دیجیتال و فیبر نوری در لرستان انجام خواهد شد.
علیرضا رحیمی با اشاره به سرمایهگذاری بیش از یک همت در شهرستان خرمآباد افزود: اجرای این طرح شامل تغییر تکنولوژی از بستر مسی به فیبر نوری است که بهتدریج انجام خواهد شد و مردم استان از مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح پس از تأیید و امضای مدیرعامل مخابرات ایران در هفته آینده آغاز خواهد شد هرچند بخشی از اقدامات اجرایی مرتبط با آن از سال گذشته و با همکاری شهرداری مرکز استان آغاز شده است.
مدیرکل بازاریابی تجاری مخابرات ایران ادامه داد: هدفگذاری شرکت این است که در شرایط عادی تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش عمدهای از تعهدات این تفاهمنامه اجرایی شود.
به گفته رحیمی علاوه بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، موضوع تحقق شهر هوشمند نیز در این تفاهمنامه لحاظ شده است که نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی بهویژه شهرداری خواهد بود.
استاندار لرستان هم در این مراسم گفت: این همکاری سهجانبه میتواند لرستان را به جایگاهی برتر در اقتصاد دیجیتال برساند و همزمان بستری نوآورانه برای توسعه فناوری، جذب سرمایه و اشتغالزایی فراهم کند.
سید سعید شاهرخی، دسترسی پرسرعت و پایدار به اینترنت در تمامی شهرستانها و مناطق گردشگری استان، رونق مشاغل دانشبنیان و ارتقای کیفیت زندگی مردم را از جمله مزایای اجرای این تفاهم نامه عنوان کرد.