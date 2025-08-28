عباس علی آبادی وزیر نیرو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما مدتی است که پروژه‌های صنعت آب و برق ادامه دار است و خوشبختانه به نتیجه می‌رسد و برنامه ریزی‌ها برای هفته‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات آمادگی داریم تا پایان سال نیروگاه‌های خورشیدی را افتتاح کنیم و همچنین طرح‌های متعددی دیگر هم که حدود ۱۱۷ طرح افتتاح شده‌اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه روند افتتاح طرح‌ها طی هفته‌های آینده ادامه دار خواهد بود، این نیروگاه‌ها روی شبکه توزیع بار دارند، همچنین نیروگاه‌های بزرگ هم در راه هستند و در تلاش هستیم پست و ظرفیت‌های لازم برای انتقال برق را هم توسعه دهیم.

علی آبادی بیان کرد: ما و همه همکاران در تلاش هستیم و امیدواریم هموطنان هم دست به دست هم این گره ناترازی را بازکنیم، همچنین ما تا پایان سال بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی سنکرون خواهد شد و همزمان واحد‌های حرارتی هم در دست احداث داریم.

وزیر نیرو بیان کرد: ما تا امروز حدود ۴ هزار مگاوات نیروگاه‌های حرارتی که از قبل ناتمام بودند را شروع کردیم و از تمام ظرفیت‌های فنی کشور را به کار می‌گیریم.