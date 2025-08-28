صبح امروز در آیینی با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور، یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، جمعی از معاونان استاندار و مدیران اجرایی، پست برق ۱۳۲ کیلو ولت باشت در کهگیلویه وبویراحمد با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.



یداله رحمانی در این مراسم با اشاره به طرح های برق‌رسانی گفت: طی سال گذشته هشت طرح اساسی در حوزه انرژی تعریف شد که ۶ طرح توسعه و تقویت شبکه برق با مجموع سرمایه‌گذاری نزدیک به هزار میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.



به گفته وی، یکی از این طرح‌ها توسعه و افزایش ظرفیت پست برق ۱۳۲ کیلوولت باشت به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان است که امروز افتتاح شد.



رحمانی همچنین اعلام کرد: مابقی طرح های برق‌رسانی در سفر آتی رئیس‌جمهور به استان به بهره‌برداری خواهد رسید و دو طرح دیگر تا پایان سال تکمیل می‌شوند.



استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: همزمان با هفته دولت، اجرای ۶ طرح جدید برق با حجم سرمایه‌گذاری سه‌هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان آغاز شده است.



وی اضافه کرد: این طرح‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های انرژی طراحی شده و بخش عمده آنها پیش از آغاز فصل گرمای سال آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد تا شهروندان استان از مزایای آن بهره‌مند شوند.



رحمانی تأکید کرد: این اقدامات جایگاه کهگیلویه و بویراحمد را در زمینه زیرساخت‌های برق به سطح پنج استان برتر کشور ارتقا می‌دهد و مسیر رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را هموار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد