روز دوم گردهمایی ناظران استانی صندوق توسعه و احیا با حضور اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و ناظران استانی در کاروانسرای تاریخی یام مرند برگزار و تفاهم‌نامه‌ای ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی و حمایت از تولید فرش دستباف به امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما دومین روز گردهمایی ناظران استانی صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در کاروانسرای تاریخی یام مرند برگزار شد.

در این رویداد ملی، اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق توسعه و احیا به همراه ناظران استانی حضور داشتند و طی نشست‌های مشترک، رسالت اصلی صندوق در زمینه حفظ، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی مورد تأکید قرار گرفت.

مسئولان حاضر در گردهمایی، حضور در استان‌ها را عاملی مهم در تسریع روند حفاظت و بهره‌برداری از آثار تاریخی کشور عنوان کردند.

همچنین تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌برداری از بناهای تاریخی، ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی و حمایت از تولید فرش دستباف به امضا رسید.

این تفاهم نامه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، صیانت از میراث‌فرهنگی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی ایران در سطح ملی و بین‌المللی باشد.