پخش زنده
امروز: -
سازمان ملل متحد برای مقابله با پیامدهای بارشهای فصلی و سیلابهای گسترده در پاکستان، ۶۰۰ هزار دلار کمک فوری از صندوق اضطراری خود اختصاص داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل طی نشست خبری در نیویورک اعلام کرد: این کمک با هدف تأمین سرپناه، خدمات درمانی، پشتیبانی نقدی برای معیشت، تجهیزات بهداشتی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم در اختیار سیلزدگان پاکستان قرار میگیرد.
وی یادآور شد که پاکستان به دلیل تغییرات اقلیمی با وضعیت سیلابی پیچیدهای روبهروست و در حال حاضر استان پرجمعیت پنجاب نیز شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است.
بر پایه گزارش مقامهای محلی، سیل ناشی از طغیان آب رودخانهها در ایالت پنجاب پاکستان طی دو روز گذشته تاکنون ۶۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و خسارات سنگینی به زیرساختها و زمینهای کشاورزی وارد کرده است.
در پی بارشهای سیلآسا در پنجاب، مسئولین دولت محلی اعلام کردند که دستکم ۱۵ نفر در شهرستانهای مختلف از جمله پنج نفر در سیالکوت، ۴ نفر در گجرات، ۳نفر در نارووال، ۲نفر در حافظآباد و یک نفر در گوجرانواله جان خود را از دست دادهاند. مقامهای ایالتی تأکید کردند که علاوه بر تلفات انسانی، سیلاب به هزاران خانه، زمین کشاورزی و تأسیسات عمومی خسارت زده و صدها هزار نفر همچنان به کمکهای فوری نیازمند هستند.