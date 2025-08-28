پخش زنده
مشعل گاز سه روستای نلوسه، پاراستان و شیوه جو در میرآباد روشن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طی مراسمی با حضور حسین پور نماینده مجلس شهرستانهای میرآباد، سردشت و پیرانشهر، بابگوره فرماندار میرآباد، عمری رئیس اداره گاز و اعضای شورای اداری و شورای تامین، روستاهای نلوسه، پاراستان و شیوه جو در میرآباد به شبکه گاز متصل شدند.
عمری رئیس اداره گاز سردشت و میرآباد در این مراسم با بیان اینکه این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اجرایی شده است، گفت: با گازدار شدن این روستاها در مجموع ۱۲۰ خانوار از نعمت گاز بهرهمند شدند.
وی خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به روستاهای مذکور ۶۵۰۰ متر شبکهگذاری اجرا شده است.