معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور، بر نقش محوری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توسعه مناطق مختلف کشور، تأکید کرد و از اولویتبخشی به تسهیلگری قانونی و بیمه هنرمندان صنایع دستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم جلالی گفت: ما در سالگرد دولت چهاردهم قرار داریم و معتقدیم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک «اقتصاد هویتبنیان» میتواند ضامن توسعه پایدار هر منطقهای باشد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور به تشریح انواع حمایتهایی که در این حوزه صورت میگیرد پرداخت و افزود: این حمایتها هم شامل حمایتهای معناساز برای تغییر رویکرد توسعه است و هم حمایتهای قانونی را در بر میگیرد.
جلالی گفت: هم اکنون قوانین مربوط به حوزه صنایع دستی، بهویژه صنعت آن، در کمیسیونهای فرهنگی دولت در دست بررسی است. همچنین، ما در حال تدوین آییننامههای برنامه هفتم توسعه هستیم تا بتوانیم با تسهیلگریهای قانونی، مسیر را برای هنرمندان صنایع دستی هموارتر کنیم.
وی به یکی از دغدغههای اصلی هنرمندان و صنعتگران اشاره کرد و گفت: بحث بیمه فعالان این حوزه یکی از اولویتهای ماست. در حال گفتگو با سازمان تأمین اجتماعی برای یافتن راههای جدید تأمین اعتبار و گسترش پوشش بیمهای برای هنرمندان و صنعتگران هستیم.
جلالی گفت: علاوه بر این، تلاش میکنیم با اتصال حوزه صنایع دستی به فضای گردشگری و میراث فرهنگی، برای محصولات آنها بازارهای فروش جدیدی ایجاد کنیم.
وی در ادامه با اشاره به انسجام فزاینده در سطوح حکمرانی محلی افزود: خوشبختانه شاهد تقویت توجه و همکاری میان فرمانداران و شهرداران با حوزههای صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی هستیم.
جلالی تصریح کرد: این امر به ویژه در شهرستان خدابنده که در مسیر «اشراق» قرار دارد، اهمیت ویژهای پیدا میکند. ما میتوانیم با تمرکز بر این مسیر، هم در حوزه توسعه و هم در زمینه ایجاد روایت و قدرت نرم، فعالیتهای مؤثری انجام دهیم.
وی با ابراز خرسندی از این رویکرد، گفت: بسیار خوشحالیم که هم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان و هم فرماندار شهرستان خدابنده، این عزم راسخ را دارند.
جلالی گفت: امیدواریم که این هفته، آغازگر موج جدیدی از تسهیلات و حمایتها برای فعالان گردشگری، صنایع دستی و دوستداران میراث فرهنگی باشد، چرا که این حوزهها پتانسیلهای عظیمی برای توسعه دارند.
وی با اشاره به لزوم حمایتهای هدفمند و کارشناسانه از فعالان صنایع دستی، بر اهمیت تبدیل این حوزه به تشکلهای رسمی مانند انجمن، صنف و اتحادیه تاکید کرد.
جلالی با بیان اینکه صنایع دستی ماهیتی فردی دارد و هنرمندان ممکن است در طی کردن مسیرهای قانونی و دریافت ضمانتهای بانکی با چالش مواجه شوند، اظهار کرد: به همین منظور، با اصلاح آییننامههای مربوط به تشکلها، امیدواریم شاهد شکلگیری انجمنهای تخصصی، اصناف و اتحادیههای مستقل در حوزه صنایع دستی باشیم.
وی افزود: این امر امکان ارائه حمایتهای تسهیلاتی را به شیوهای معنادار و کارشناسانه فراهم میآورد.
جلالی گفت: حمایتهای غیرکارشناسانه، جز ایجاد دلخوری برای هنرمندان، نتیجه دیگری نخواهد داشت. لذا تمرکز ما بر این است که تسهیلات ارائه شده، واقعاً مؤثر و کارآمد باشد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه موفق شدیم سهم قابل توجهی از تسهیلات مشاغل خانگی را در سال ۱۴۰۱ برای حوزه صنایع دستی جذب کنیم. این مصوبه دولت و وزارت اقتصاد، امیدواریم زمینه را برای ارائه تسهیلات چشمگیر به فعالان این بخش در قالب مشاغل خانگی فراهم آورد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور، با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه، تاکید کرد: این همکاریها، راه را برای اجرای طرحهای توسعهای هموارتر میسازد و اطمینان از اثربخشی حمایتها، اولویت اصلی ما در دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است.