کارگاه بداههگرافی در عکاسی آیینی تعزیه با حضور عکاسان و علاقهمندان به عکاسی تجربی و آیینی در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارگاه بداهه گرافی، سبک ابداعی غلامرضا حیدرپناه عکاس آبادهای که ماهیت اصلی آن خلق تصویر در همان لحظه عکاسی است با حضور عکاسان آبادهای در انجمن سینمای جوانان ایران در آباده برپا شد.
این سبک به بررسی مفهوم بداهه پردازی در ثبت لحظات آیینی و کشف ظرفیتهای بصری تعزیه و بداههگرافی به عنوان یک رویکرد خلاق در عکاسی پرداخته شده است.
مجموعههای «بعد از واقعه»، «قرمز»، «با خورشید» و «رزم پنجم» از جمله عکسهای این سبک است که به همت غلامرضا حیدرپناه به ثبت رسیده است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.